Les virages à gauche sont en voie d’extinction

Les virages à gauche sur une artère seront bientôt en voie de disparition à Montréal si d’autres arrondissements emboîtent le pas à Rosemont-La Petite-Patrie, qui sort l’artillerie lourde pour sécuriser ses intersections.

Depuis des années, le coin des rues Beaubien et Pie-IX figure dans le top 5 des intersections les plus dangereuses de la métropole.

Je suis allée grelotter à cette intersection quelques heures pour constater l’effet de ces nouveaux panneaux interdisant le virage à gauche, installés au début du mois.

J’y ai surtout croisé des aînés et des écoliers. Normal, il y a deux grandes résidences pour personnes âgées et plusieurs écoles dans le coin.

Certains piétons ne voyaient pas encore la différence, tandis que d’autres étaient heureux d’avoir moins de voitures dans les jambes durant les longues traversées du boulevard à six voies.

Le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François W. Croteau, est convaincu d’avoir fait la bonne chose.

«Les virages à gauche sont en cause dans six des sept derniers décès de piétons dans notre arrondissement», m’apprend-il.

Des virages meurtriers

Évidemment, plusieurs autres facteurs sont souvent liés aux accidents : la vitesse, le temps de traverse, la visibilité aux intersections, etc. Mais les virages à gauche, c’est un vrai problème de sécurité routière à Montréal, m’ont confirmé deux chercheurs dans le domaine.

Le virage à gauche est pire que celui à droite, car les automobilistes qui font cette manœuvre consacrent entièrement leur attention aux voitures qui approchent dans le sens inverse.

Résultat : on en oublie les piétons et lorsqu’on accélère pour tourner, on les voit tardivement...

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on m’a indiqué être très au fait de cet enjeu, mais que les changements de signalisation sont une compétence d’arrondissement. Donc, c’est à eux d’ajouter des interdictions «lorsque la situation l’oblige».

Des interdictions partout?

«Je ne vais pas en faire un automatisme, mais c’est sûr que l’interdiction de tourner à gauche est considérée sérieusement aux intersections des grandes artères», explique François Croteau.

Par exemple, sur Papineau, à l’angle de Saint-Zotique, un des rares endroits où le virage à gauche est encore possible, un piéton a perdu la vie dernièrement. Le maire songe à interdire le virage à gauche à cet endroit.

«Oui, ça risque d’affecter la fluidité automobile, des gens devront faire des détours de 30 secondes, 1 minute... Mais 30 secondes, ça ne vaut pas une vie ?» lance M. Croteau.

Dur d’être en désaccord avec lui sur ce point. Même si les interdictions de tourner peuvent parfois rendre fou le plus zen des automobilistes, va falloir vous faire à l’idée.