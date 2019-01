L’état des trottoirs suscite la grogne à Montréal

TVA Nouvelles a appris que ce sont 231 chutes qui ont été répertoriées par Urgences-santé depuis vendredi, dont 200 pour la seule journée de vendredi.

Ces chiffres sont disponibles parce que les citoyens ont signalé le 911 après leur chute, mais le nombre pourrait être encore plus élevée, précise Urgences-santé qui en a répertorié 19 samedi et 12 dimanche.

Beaucoup d’efforts ont été déployés par la Ville de Montréal au cours des derniers jours pour déneiger, déglacer et ramasser. L’épandage d’abrasifs se poursuite, mais on le constate rien n’est parfait. La glace est toujours très présente sur les trottoirs et les rues secondaires.

Le chanteur de Loco Locas, Biz, a publié ce message sur Twitter il y a quatre jours. Voici ce qu’il dit en lien avec le déneigement des trottoirs en comparaison avec les pistes cyclables.

«Chère Montréal, peux-tu m'expliquer pourquoi, dans Rosemont, tes pistes cyclables sont systématiquement mieux déneigées que les trottoirs et les rues? Je m'interroge sur ton sens des priorités... @MTL_Ville @Val_Plante»

La mère de l’humoriste et animateur Sébastien Trudel a chuté sur un trottoir devant une école publique près de chez elle, près du CUSM, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

«Ma mère a fait une chute sur un trottoir cet après-midi, a-t-il écrit vendredi sur Twitter . Main cassée. Elle est à l’hôpital. Le trottoir était glacée, à côté d’une piste cyclable déglacée. On met en danger les citoyens, surtout les plus âgés, au profit d’une minorité. Bravo @projetmontreal #Honteux #polMTL»

«Elle s’est cassé la main, a-t-il expliqué en entrevue à TVA Nouvelles. Elle a été opérée d’urgence. Les gens du CUSM ont été très efficaces. J’ai habité toute ma vie à NDG et ça fait deux ans que systématiquement, les pistes cyclables sont déneigées avant les rues et avant les trottoirs. Je comprends que c’est peut-être pas le même abrasif, mais là, il n’y avait pas d’abrasif du tout. Ç’a été comme ça durant plusieurs jours alors que les pistes cyclables étaient déglacées et déneigées.»