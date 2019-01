L’opposition inquiète face à la tempête à venir

L'opposition à l’hôtel de ville de Montréal a critiqué les méthodes de déneigement de la Ville et émis des craintes face à la tempête à venir, alors que certains trottoirs restent toujours glissants à Montréal.

«Je suis très inquiet parce que, déjà, avec l’état des trottoirs où il y a beaucoup de verglas, et avec la tombée de neige, ça va empirer la situation», a soutenu lundi le chef de l’opposition Lionel Perez lors d'un point de presse en marge du conseil municipal.

Il demande à l’administration de Valérie Plante de modifier sa façon de déneiger ses rues et ses trottoirs, estimant que la métropole a fait de «mauvais choix de gestion» depuis le début de l’hiver. Le chargement de la neige aurait pu, par exemple, commencer plus tôt lundi dernier, selon M. Perez.

«Il faut que l’administration revoie sa façon de faire pour assurer la sécurité des citoyens», a-t-il exigé, invitant la Ville à travailler avec ses partenaires et les universités pour trouver des solutions pour améliorer son déneigement face aux changements climatiques.

Veille de tempête

Environnement Canada a émis lundi des veilles de tempêtes hivernales visant, entre autres, la région métropolitaine. Les précipitations doivent commencer mardi et se transformeront mercredi en tempête.

Plus de 15 cm de neige pourraient s’accumuler d’ici la fin de la journée mardi, et de la poudrerie est attendue en après-midi, ce qui pourrait affecter la visibilité et les déplacements.

Cette nouvelle tempête fera suite au cocktail météo de la semaine dernière qui a causé bien des maux de tête aux Montréalais.

Une vague de froid suivie d’une tempête a balayé la métropole. D’autres précipitations de neige sont tombées plus tard en semaine, qui se sont ensuite transformées en pluie verglaçante et en pluie. Les accumulations d’eau ont transformé jeudi les trottoirs en pataugeoires qui ont gelé le lendemain après la chute des températures.

Selon TVA Nouvelles, 231 chutes ont été enregistrées par Urgences-santé depuis vendredi, dont 200 seulement pour vendredi.

L’administration de Valérie Plante devrait réagir en fin de journée mardi.