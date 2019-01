Mal formés pour intervenir auprès d’élèves violents

Les cas de violence seraient en augmentation dans les écoles québécoises, mais les professeurs sont mal formés pour intervenir auprès des élèves avec des troubles de comportement, déplore Égide Royer, psychologue et professeur à l’Université Laval, qui tire la sonnette d’alarme.

«Le Journal» rapportait en début de semaine que le nombre d’enseignants et d’éducateurs indemnisés pour avoir été victimes de gestes de violence – coups, bousculades, morsures ou autres – avait augmenté de 25 % depuis trois ans dans le réseau scolaire.

Or, la formation sur l’intervention auprès des jeunes ayant des problèmes de comportement est «très limitée» dans les programmes universitaires, affirme Égide Royer.

«Les agents de bord des compagnies aériennes sont mieux formés pour intervenir auprès de passagers agressifs que plusieurs de nos enseignants lorsqu’ils quittent l’université», lance-t-il lors d’un entretien avec «Le Journal».

Pourtant, il existe des méthodes d’intervention dont l’efficacité a été démontrée par la recherche et qui méritent d’être davantage connues, affirme ce professeur, qui est considéré comme l’un des plus grands experts en matière de réussite scolaire au Québec.

Afin de remédier à la situation, M. Royer vient de publier «Problèmes émotifs et comportementaux à l’école : petite encyclopédie de l’enseignant efficace», un «outil de référence» pour les enseignants, les éducateurs et les directions du réseau scolaire.

«L’objectif, c’est de traduire de manière très concrète comment on intervient dans différentes situations, lors d’une bataille dans la cour d’école ou auprès d’un enfant de maternelle qui mord, par exemple, pour que les enseignants et les éducateurs arrêtent d’improviser et qu’ils interviennent de façon beaucoup plus systématique envers ces jeunes-là», explique M. Royer.

Dans plusieurs types de situations, l’accent est mis sur l’enseignement des bons comportements, qui peuvent être enseignés à un élève au même titre que des notions de mathématiques et de français.

Plusieurs mythes

L’expert s’attaque aussi à plusieurs mythes. Si la punition ne fonctionne pas avec un jeune, il est faux de croire qu’il faut le punir encore plus fort, explique-t-il.

Même si la solution passe par une meilleure formation des enseignants, M. Royer précise toutefois que le manque de ressources et le contexte scolaire font aussi partie de l’équation.

«Si vous prenez 10 jeunes en troubles graves de comportement et que vous les regroupez dans une classe spécialisée avec une jeune enseignante sans expérience, c’est courir après le désastre», lance le professeur de l’Université Laval.

Dans ce cas, aucun bouquin «ne pourra régler ce problème-là», ajoute-t-il.