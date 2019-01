Montréal développera un budget carbone

La Ville de Montréal a l’intention de développer un budget carbone pour l’aider à atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES).

Une motion amendée, présentée par l’opposition, a été adoptée lundi au conseil municipal. Le parti Ensemble Montréal demandait de mettre en place un budget qui fixerait une limite de GES à émettre dans l’atmosphère par année à Montréal.

Ce budget sera intégré aux travaux que la métropole mène avec la Fondation David Suzuki, la Fondation Familiale Trottier et l’organisation C40 «pour la réalisation de l’élaboration d’un Plan de réduction des GES et d’un Plan d’adaptation et de résilience aux changements climatiques pour l’horizon 2020».

La Ville s’était associée en décembre avec ces trois organismes environnementaux. Montréal s’est engagée à devenir carboneutre d’ici 2050.