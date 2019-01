N’embrassez surtout pas les hérissons!

Ils ont beau être vraiment mignons, ils n’en présentent pas moins un risque pour la santé publique... Les hérissons, ces petites bêtes à épines, seraient à l’origine d’une épidémie de salmonelle aux États-Unis.

Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) demande à la population de ne pas les embrasser ou les serrer contre soi en raison des dangers de propagation de la maladie.

Onze personnes âgées de 2 et 28 ans ont été infectées dans huit États différents, selon le CDC, depuis octobre dernier. On ne dénombre aucun mort, mais l’une d’entre elles a dû être hospitalisée. Dix personnes, soit la presque totalité des malades, ont déclaré avoir été en contact avec un hérisson domestique avant de ressentir les symptômes de l’infection.

Parmi ceux-ci, on compte la diarrhée, la fièvre, les crampes intestinales, et ils peuvent s’étirer sur une période de quatre à sept jours. La plupart des patients guérissent sans avoir recours à un traitement médical, mais dans quelques rares et gravissimes cas, la maladie se conclut par la mort.

Conseils de propreté

Des germes de salmonelle peuvent être présents dans les excréments des hérissons, même si ceux-ci paraissent propres et en santé. Ces germes peuvent ensuite se répandre à leur corps, leur cage, leurs jouets et tout ce qui se retrouve dans la zone où ils vivent.

Vous devez toujours vous laver les mains avec de l’eau et du savon après avoir manipulé de près ou de loin un hérisson, ou nettoyé sa cage.

Par ailleurs, évitez de laisser les hérissons se promener librement dans les pièces ou des aliments sont cuisinés ou entreposés.

Si possible, procédez à l’entretien de la cage, des jouets ou des accessoires du hérisson à l’extérieur de la maison.