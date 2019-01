Norah Jones au 40e Festival international de jazz de Montréal

Norah Jones se produira à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le jeudi 27 juin prochain, dans le cadre du 40e Festival international de jazz de Montréal (FIJM).

L’auteure-compositrice-interprète gagnante de neuf prix Grammy sera alors en pleine tournée nord-américaine, laquelle commencera sur la côte est, à Pittsburgh, le 18 juin.

Après la sortie de l’album «Day Breaks», en 2016, Norah Jones a dévoilé dans les derniers mois de nouveaux extraits à la pièce, «Wintertime», «A Song With No Name», «It Was You» et «My Heart Is Full», créées avec la participation de collaborateurs comme Jeff Tweedy, le batteur Brian Blade, le bassiste Christopher Thomas, l’organiste Pete Remm, le trompettiste Dave Guy, le saxophoniste ténor Leon Michels et Thomas Bartlett.

Norah Jones est une invitée chouchou du FIJM et de la Salle Wilfrid-Pelletier. C’est sur ces planches qu’elle avait clôturé la 33e édition de l’événement, à l’été 2012. En mai 2017, la sensation américaine y était de retour pour offrir le matériel de «Day Breaks», dans le contexte de la série «Jazz à l’année», dérivée du FIJM.

Les billets pour le concert de Norah Jones en sol montréalais seront en vente le vendredi 1er février, à 10 h, au www.montrealjazzfest.com.

Le Festival international de jazz de Montréal a déjà annoncé le passage d’autres artistes qui feront partie de la programmation de son quarantième anniversaire, du 27 juin au 6 juillet 2019. Bobby Bazini, Rodrigo Amarante, Yannick Rieu, Joshua Redman Quartet, Alexandra Stréliski, Dianne Reeves, Melody Gardot, Pink Martini, George Benson et Steve Gadd Band sont du nombre.