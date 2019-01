Signes religieux chez les enseignants : une demande «aberrante», dit la CSDM

Le ministère de l’Éducation a verbalement demandé à des commissions scolaires de la grande région de Montréal de dénombrer le personnel portant des signes religieux, a confirmé lundi la présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Catherine Harel-Bourdon, en entrevue à LCN.

La CSDM, ainsi que deux autres commissions scolaires, a reçu une demande verbale – et non écrite – du bureau du sous-ministre, vendredi.

«On a eu un appel vendredi pour savoir combien de membres de notre personnel portaient des signes religieux, indique Mme Harel-Bourdon. Évidemment, ce n’est pas quelque chose qu’on fait. [...] J’ai trouvé ça aberrant qu’on nous pose cette question-là parce que ce n’est pas quelque chose qu’on veut faire et on veut protéger nos employés aussi.»

Dans ce contexte, advenant une demande formelle du ministère à cet effet, Mme Harel-Bourdon prévient que la commission scolaire pourrait faire l’objet de poursuites pour discrimination de la part de ses employés.

«Ultimement, c’est l’ensemble des citoyens qui va devoir payer si on a une poursuite sur les bras.»

Improvisation

Selon Mme Harel-Bourdon, cette demande témoigne de l’improvisation derrière la volonté du gouvernement d’interdire le port de signes religieux chez les enseignants (comme pour les juges, les procureurs de la Couronne et les agents de la paix).

«J’ai l’impression qu’on a annoncé quelque chose sans nécessairement voir les conséquences et que là, on est un peu dans l’improvisation pour savoir combien de gens ça va toucher, estime la présidente de la CSDM. Mettre de nouvelles règles entourant le port de signes religieux dans un contexte de pénurie [de main-d’œuvre], disons que ça peut avoir une incidence importante sur les écoles.»

Actuellement, la CSDM ne dispose pas des chiffres demandés par le ministère. «Ça ne se fait pas, ça va à l’encontre des droits de la personne», tranche Mme Harel-Bourdon.

«On a 17 000 employés et on est un des employeurs à Montréal qui a le plus d’accessibilité en emploi pour les minorités, donc c’est certain qu’on a du personnel qui porte des signes religieux, mais va-t-on commencer à vous ouvrir la chemise pour savoir si vous portez une croix? Où s’arrête ce genre de recherche? C’est une chasse aux sorcières.»

Congés religieux

Si la CSDM ne dispose pas de statistiques sur le nombre d’employés portant des signes religieux, elle sait combien de «congés religieux» sont alloués à son personnel chaque année.

«On a des statistiques sur le nombre de congés qui sont demandés pour des motifs religieux. Il y en a quelques centaines chaque année», confirme Mme Harel-Bourdon.

La CSDM accorde ce type de congés afin de s’accorder avec un jugement émis dans une commission scolaire qui a obligé l’employeur à donner ces congés spécifiques (autres que des jours fériés).

«On se mettrait en porte à faux avec un jugement qui est allé aussi loin qu’en cour d’appel», souligne Mme Harel-Bourdon pour justifier la mesure.

Réactions

La porte-parole de l’opposition en matière d’éducation, Marwah Rizqy, a intimé le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge de s’expliquer rapidement «sur ce dénombrement qui relève du profilage».

«A-t-il consulté son collègue Simon Jolin-Barrette sur la légalité d’une telle directive?», demande-t-elle.

Le chef intérimaire du Parti québécois Pascal Bérubé a quant à lui demandé au gouvernement de plutôt donner l’heure juste sur la question des droits acquis pour les enseignants qui seront visés par l’interdiction des signes religieux.

Plutôt que de se lancer dans une opération de collecte de données, la #CAQ devrait enfin donner l’heure juste: est-elle pour ou contre le maintien des droits acquis pour les enseignants qui seront visés par l’interdiction des signes religieux ? On attend depuis plus de 100 jours. — Pascal Bérubé (@PascalBerube) 28 janvier 2019

La porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a pour sa part dénoncé les priorités du gouvernement Legault. «C’est ça la priorité du gouvernement en éducation? C’est comme ça qu’il va pouvoir offrir un meilleur système public aux élèves? Les profs sont à bout, les toits coulent!», a-t-elle tweeté.