Traverse de Laval: des travaux deux fois plus chers que prévu

Les travaux de réfection de la Traverse de Laval coûteront près de deux fois plus cher que ce qui avait été anticipé par la municipalité de Lac-Beauport, alors que la facture devrait finalement s’élever à 3,6 millions $.

L’estimation initiale chiffrait le coût du chantier à 2,2 millions $. Or, la réalisation des plans et devis a fait bondir la note de manière significative.

«C’est majeur, pour une municipalité comme la nôtre», conçoit le maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, qui planche sur ce dossier depuis près de 10 ans.

La municipalité dispose d’un budget annuel d’environ 1 million $ pour l’ensemble de ses travaux routiers. La réfection de la Traverse est toutefois pressante, elle qui figure parmi les pires routes de la grande région de Québec, selon CAA-Québec.

«C’est un chemin qui est coûteux à réparer et qui était la propriété du ministère des Transports (MTQ) à l’époque. Ç’a été pelleté dans la cour des municipalités et on nous demande de faire la réfection de ces tronçons-là avec de l’argent local», déplore le maire.

Subventions

M. Beaulieu espère miser sur l’un des programmes de subventions du MTQ pour boucler l’enveloppe du futur chantier.

«On est certain de pouvoir aller chercher les subventions nécessaires. [...] On est prêt. Il reste à trouver l’argent», lance-t-il, lui qui espère également faire enrayer le transit de transport lourd sur ce «chemin local».