Un chauffeur de taxi aux mains longues séjournera en prison

La Couronne réclame deux ans de détention pour un chauffeur du transport adapté de Laval qui a flatté l’entrejambe de clientes ayant une déficience intellectuelle.

Djillali Ait-Aoudia sait déjà qu’il ira en prison dès cette semaine.

Il ne reste qu’à déterminer la durée de la peine dont écopera l’homme de 62 ans.

Le juge Marc-André Dagenais devra trancher entre les deux ans d’incarcération demandés par la Couronne et la suggestion de la défense, se situant entre neuf et douze mois.

En septembre, le chauffeur de taxi de Laval a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur deux clientes de 20 et 37 ans et sur une agente d’infiltration de la police.

Les faits remontent à 2015, alors que le conducteur comptant 25 ans d’expérience était attitré au transport adapté.

Ait-Aoudia a touché l’entrejambe d’une jeune femme ayant une déficience intellectuelle, par-dessus ses vêtements.

«J’ai tassé ses mains. Ça me gêne un peu», avait témoigné celle-ci lors du procès du sexagénaire, au palais de justice de Laval.

Une policière sous couverture est entrée en scène après la plainte de la première usagère du transport adapté, pour tenter de confirmer ou d’infirmer ses dires.

Feignant une déficience intellectuelle, l’agente a été victime d’une agression sexuelle à son tour lors d’un transport dans le véhicule d’Ait-Aoudia.

Inconfortable

Une troisième passagère a également été la cible d’attouchements semblables.

«Avec ses doigts, il a touché l’intérieur de mes cuisses, près de mon vagin. Ça m’a rendue inconfortable», avait rapporté la femme en juin.

Le conducteur a toujours nié les gestes, mais le magistrat n’a pas cru sa version des faits selon laquelle il flattait les cuisses de ses clientes seulement pour les rassurer lors de situations stressantes.

«Le chauffeur adopte une approche évolutive au fil des transports, testant la tolérance de ses victimes à ses attouchements, pour conclure à deux contacts sexuels évidents», a statué le juge Dagenais.

Lundi, la Couronne a demandé au tribunal d’envoyer un message clair qu’un tel comportement est inacceptable.

Victimes vulnérables

Celle-ci est d’avis que sans le travail de l’agente d’infiltration, la situation aurait pu perdurer.

«Ce sont des victimes tellement vulnérables. [...] Des parents qui mettent leurs enfants dans le transport adapté, on ne peut pas penser être plus en confiance que ça», a plaidé Me Jocelyne Rancourt.

«Selon moi, la sentence proposée par la poursuite est trop sévère», a répliqué Me Élizabeth Séguin, de la défense.

La criminaliste estime que le processus judiciaire a déjà eu un effet dissuasif sur son client, dont le permis de taxi a été suspendu par la Commission des transports du Québec.

«Le risque de récidive est nul, M. [Ait-Aoudia] ne sera plus jamais placé dans cette situation-là», a-t-elle souligné.

Le juge prononcera la sentence jeudi.