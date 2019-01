Un homme de 24 ans arrêté après une poursuite policière

Un homme de 24 ans a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi à la suite d'une poursuite policière impliquant le Service de police de l'agglomération de Longueuil.

Tout a commencé vers 2h45, lorsqu'un véhicule a été volé rue Windsor dans l’arrondissement de Saint-Hubert.

Les policiers ont localisé le véhicule un peu plus tard dans la rue Georges et ont tenté de l’intercepter. Le suspect a alors pris la fuite et une poursuite s’est engagée.

L’homme de 24 ans, connu des services policiers, aurait alors foncé volontairement sur une autopatrouille, avant de prendre la fuite à pied.

Les policiers l’ont alors poursuivi à pied sur le boulevard Édouard et l'ont finalement arrêté à l’angle des rues Rubis et Émeraude.

Le suspect a été mis en détention et des accusations de vol de véhicule, d’agression armée et de fuite ont été portées contre lui.

Les deux policiers ont été transportés à l’hôpital pour des blessures mineures au dos.