Un policier délivre un bambin coincé dans son jouet!

Un policier du New Jersey a effectué un sauvetage pas comme les autres vendredi soir lorsqu’il est venu en aide à un bambin qui était coincé dans son jouet.

L’agent du Service de police de Fort Lee avait été appelé à intervenir auprès du petit Luca, 20 mois, prisonnier d’une très grosse boîte à formes.

«C’est drôle quand on repense à la situation. J’ai appelé le 911 en disant : "mon fils est coincé dans un jouet!" Le répartiteur m’a alors demandé ce que je voulais dire et de quelle sorte de jouet on parlait...», a expliqué la mère de l’enfant, Soona Choe à CNN.

La jeune femme avait bien essayé de lui venir en aide, mais voyant qu’il était vraiment coincé elle a préféré demander de l’aide à des «professionnels».

«Voir l’expression de ce bambin qui était un peu gêné de se retrouver dans cette situation, ça a été tout un moment», a raconté le sergent Rick Hernandez.

«Les gens se sont beaucoup moqués en me demandant si j’avais apporté des pinces de désincarcération pour effectuer ce "périlleux" sauvetage...»

Le policier a plutôt décidé d’utiliser sa propre force pour aider Luca.

«J’ai demandé à la maman si je pouvais casser le jouet. Elle m’a dit qu’elle avait essayé et que je pouvais bien tenter ma chance moi aussi. J’ai finalement réussi à retirer le panneau avant du cube», a-t-il détaillé.

«C’est un de ces appels que vous êtes contents d’attraper. Vous quittez les lieux avec le sourire, car c’est toujours agréable de réussir à aider un enfant.»

La maman de Luca, elle, dit qu’elle va garder le jouet brisé pour pouvoir le rappeler à son fils le "glorieux" moment où il est resté prisonnier.