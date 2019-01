Un trou de 24 000$ dans le budget d’une résidence pour aînés de Laterrière

Une décision de la Ville de Saguenay risque d'avoir un impact sur les pensionnaires d'une résidence pour personnes âgées de Laterrière.

La Ville a décidé de couper son aide annuelle de 24 000 dollars versée à la résidence Laterroise. Résultat : la facture est refilée, en partie, aux résidents.

La résidence Laterroise a été construite en 2009, et depuis ce temps, la Ville en louait la salle communautaire, à 24 000 dollars par année, au bénéfice du club de l'Âge d'Or de l'arrondissement.

«Le bail était renouvelable chaque année», précise le responsable de la résidence, Benoît Bilodeau.

Le nouveau conseil a informé la résidence qu'il mettait fin à la pratique en octobre dernier. Le club de l'Âge d'or de Laterrière se réunit maintenant dans à l'ancien hôtel de ville de Laterrière, qui appartient à Saguenay.

«La ville a mis 240 000 dollars depuis 10 ans, sans rien en retirer, explique Michel Potvin, qui est le conseiller municipal du secteur et responsable des finances à la ville depuis novembre 2017. On a une salle disponible dans l'édifice municipal, qui nous appartient et qui ne nous coûte rien, tout juste voisin. C'est dur à comprendre pourquoi la Ville agissait ainsi.»

«Nous, le 24 000 dollars, on doit le budgéter...» répond Benoît Bilodeau.

L'OSBL qui exploite la résidence doit donc se résigner à augmenter le loyer de ses 28 résidents à l'intérieur de la limite de 2% fixée par la Régie du bâtiment. Le loyer mensuel est présentement de 1400 dollars par mois environ.

«On devrait augmenter de 30 à 40 dollars par mois, dit M. Bilodeau. On sait déjà que le tiers des résidents ne pourront pas assumer si leur famille ne les aide pas.»

«Je comprends la décision de la Ville, mais ma poche aussi va comprendre!» dit l'une des résidentes, Nicole Mercier.

Pour compenser la perte de revenus, la résidence Laterroise envisage de transformer sa salle communautaire en logements. Une nouvelle salle serait alors aménagée en agrandissant la cuisine.

Les travaux pourraient débuter à l’automne 2019.

«Nous ne pouvions pas approcher de professionnels pour les plans parce que nous ne connaissions pas officiellement la décision de la Ville, dit le président du CA de la résidence, Robert Tremblay. Si la Ville nous avait informés dès qu'elle a pris sa décision, nous aurions gagné du temps...»