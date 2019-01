Une fillette sera finalement indemnisée par l'IVAC

La famille d'une jeune fille de 7 ans qui aurait été abusée sexuellement à l'âge de 4 ans a appris lundi que l'enfant pourra finalement continuer à recevoir de l'aide du programme d'indemnisation aux victimes d'actes criminels (IVAC).

Vendredi, la famille de Shawinigan avait raconté à TVA Nouvelles que l'IVAC allait cesser de défrayer le coût des séances de psychologie que recevait la fillette pour l'aider à surmonter son épreuve.

Cette décision de l'IVAC est tombée alors que le présumé agresseur de l'enfant, Michel Pronovost, serait sur le point de plaider coupable d'agression sexuelle. Le dossier suit son cours, avec plusieurs délais, depuis qu'une plainte a été formulée contre l'homme en avril 2015.

«Ce n’est pas parce que pour lui, ce sera terminé, que pour nous ça va l’être, avait expliqué la mère de l'enfant vendredi. Ça va lui faire remonter beaucoup de souvenirs à la surface. C’est sûr qu’elle va faire beaucoup d’anxiété. Elle va avoir besoin de soins, de soutien, ça va être un travail à long terme.»

Un responsable gouvernemental est finalement entré en contact avec la famille lundi pour mentionner que la jeune fille continuera à avoir droit aux indemnités et aux soins psychologiques prévus par l'IVAC, et ce, tant et aussi longtemps qu'elle en ressentira le besoin.

Une porte-parole de la ministre de la Justice affirmait vendredi que le gouvernement allait s'assurer que l'argent de l'IVAC puisse être utilisé de façon à aider au maximum les gens victimes d'un acte criminel.

- avec la collaboration de Jonathan Roberge, TVA Nouvelles