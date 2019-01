Washington annonce des sanctions contre la compagnie pétrolière PDVSA au Venezuela

Les États-Unis ont annoncé lundi de nouvelles sanctions contre la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, dans un effort pour accentuer la pression sur le régime de Nicolas Maduro.

«Les États-Unis vont demander des comptes à ceux qui sont responsables du déclin tragique du Venezuela et nous continuerons à user de toute la panoplie d'outils économiques et diplomatiques pour soutenir le président par intérim Juan Guaido, l'Assemblée nationale et le peuple vénézuélien afin de restaurer leur démocratie», a affirmé le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.

Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, a parallèlement annoncé lundi, dans un communiqué diffusé sur Twitter, qu'il prenait le contrôle des actifs du Venezuela à l'étranger, pour éviter que le président Nicolas Maduro ne les dilapide au cas où il quitterait le pouvoir.

Selon le Trésor américain, les sanctions visant la compagnie pétrolière nationale, qui lui interdisent de faire du commerce avec des entités américaines et gèlent ses avoirs à l'étranger, «vont aider à prévenir le détournement de davantage de ressources vénézuéliennes par Maduro».

M. Mnuchin a précisé que la levée éventuelle de ces nouvelles sanctions sur PDVSA passerait «par un transfert rapide de son contrôle vers le président par intérim ou vers une administration démocratiquement élue».

PDVSA est accusée d'être «un véhicule de corruption» par le Trésor américain.

Les raffineries de Citgo, filiale de PDVSA aux États-Unis, pourront continuer à fonctionner, les transactions financières passant par un compte bloqué, a encore précisé le ministre des Finances de Donald Trump.