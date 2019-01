Atteints par des projectiles de glace sur le quai

Des clients d’exo qui attendaient sur le quai de la gare Sainte-Dorothée, à Laval, lundi matin, ont reçu une pluie de morceaux de glace projetés par le train lorsque celui-ci est entré en gare.

«À ma hauteur, les morceaux de glace étaient projetés sur nos jambes avec force. À une distance de wagon de moi, les gens ont reçu une pulvérisation qui dépassait la hauteur de leur tête. Imaginez une souffleuse qui souffle de la glace broyée, c’était impressionnant et terrifiant à la fois», a rapporté Sébastien Nault, un habitué de la ligne de Deux-Montagnes, qui prend le train de 6h26 pour se rendre au travail.

Celui-ci dit avoir constaté à son arrivée que le quai avait été déblayé et qu’un amas de neige s’était déversé le long du quai avant de geler. «À première vue, c’était difficile de dire si la lame de déneigement du train passerait ou pas par-dessus cet amas de morceaux de glace. Mais après avoir parcouru environ deux ou trois longueurs de wagon, le train s’est mis à racler cette glace», a-t-il expliqué.

À son arrivée au bureau, en regardant sa jambe, il a été surpris de constater qu’il n’avait pas seulement une ecchymose, mais que de la peau avait été arrachée par l’impact.

Amélie Santerre se trouvait aussi sur le quai à ce moment-là. Elle dit avoir été chanceuse de ne pas être réellement blessée, malgré le fait qu’elle ait reçu de la glace des pieds à la tête et qu’elle s’attende à retrouver quelques ecchymoses sur son corps mardi.

«Je n’aurai aucune séquelle de tout cela, mais la situation devait être dénoncée. Exo est chanceux qu’il n’y ait personne de blessé gravement», a-t-elle dit.

Du côté d’exo, on confirme que la voie ferrée et le quai ont été déneigés dimanche soir. «Nous tentons de déterminer ce qui s’est passé lundi matin à la gare Sainte-Dorothée pour évaluer quelles mesures nous pouvons prendre afin d’éviter qu’une situation similaire se produise à nouveau», a dit le porte-parole Louis-André Bertrand, invitant les usagers voulant transmettre des informations à ce sujet à communiquer avec le service à la clientèle.

Des retards

L’incident à la gare Sainte-Dorothée n’est pas le seul raté à être survenu sur le réseau d’exo lundi avant-midi.

Un problème d’aiguillage entre les gares Ahuntsic et Mont-Royal a causé tout un effet domino, mettant en retard plus une dizaine de trains des lignes Deux-Montagnes et Mascouche, et causant même quelques annulations.

Vers 6h30, l’un des systèmes permettant aux trains de changer de voie a cessé de fonctionner à la jonction de l’Est, là où ces deux lignes se rejoignent.

L’un des trains en provenance de Mascouche n’a pas pu poursuivre son chemin et a dû faire marche arrière jusqu’à la gare Sauvé, où les passagers ont été invités à utiliser le métro pour se rendre au travail.

«Tous les trains de la ligne Mascouche ont ensuite débarqué les passagers à la gare Sauvé pour l’heure de pointe», a souligné Catherine Maurice, porte-parole pour exo, précisant que les billets de train étaient acceptés par la Société de transport de Montréal (STM) pour l’occasion.

Il a fallu attendre jusqu’à 9h50 pour que l’aiguillage soit réparé. Les liaisons de train prévues sur la fin de la ligne, soit de la gare Ahuntsic jusqu’à la Gare Centrale, ont dû être annulées.

Comme les lignes Deux-Montagnes et Mascouche circulent en voie simple sur une portion de leur trajet en raison des travaux du Réseau express métropolitain (REM), le problème d’aiguillage a aussi affecté huit trains sur la ligne Deux-Montagnes, occasionnant des retards variant entre 12 et 40 minutes.

Exo invite sa clientèle à prévoir que les déplacements pourraient encore être compliqués, mardi, en raison des conditions météorologiques qui continuent d’être difficiles.