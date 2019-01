Céline Dion fait le point sur sa relation avec son danseur Pepe Munoz

Céline Dion n'est pas en couple avec son danseur Pepe Munoz, et c'est elle-même qui le dit.

Les rumeurs autour d'une relation entre la diva et celui qu'elle décrit comme «un ami» enflent depuis plusieurs mois, en particulier lorsqu'ils ont été récemment aperçus bras dessous bras dessous lors de la Semaine de la mode à Paris.

Mais dans une entrevue accordée à The Sun, l'interprète de My Heart Will Go On a voulu être claire : non, elle ne s'est toujours pas remise de la mort de son mari, René Angelil.

«La presse a dit “Oh mon Dieu, René est mort et maintenant elle a un autre homme dans sa vie”. Oui, il y a un autre homme dans ma vie, mais pas dans le sens auquel on pense. On s'est rapprochés comme amis, on s'amuse et ça a évolué. Mais quand les gens ont commencé à prendre des photos et qu'on a dit “Qui est ce gars? René? ”. Il ne faut pas tout mélanger», a-t-elle déclaré, avant d'ajouter que Pepe Munoz, qui était dans la pièce pendant l'entrevue, était souvent avec elle, car il s'occupe de son look et de son entraînement physique.

«On est amis, on est meilleurs amis. Donc évidemment on se fait des câlins, on se prend la main et on sort parfois, donc les gens nous voient. Mais c'est un gentleman. Il me donne la main pour sortir. Ça ne me dérange pas, parce qu'il est très beau et c'est mon meilleur ami», a-t-elle conclu.

Et lorsque le journaliste lui demande si elle est donc effectivement célibataire, Céline n'hésite pas et confirme : «Et d'ailleurs, quand je dis “Je suis célibataire”, s’il vous plaît, laissez-moi tranquille. Merci».