Date limite pour enregistrer vos armes

Les propriétaires d’armes d’épaule n’ont plus que quelques heures pour les enregistrer, mais l’objectif du gouvernement Legault n’est pas sur le point d’être atteint.

Jusqu’à maintenant, près de 378 000 armes ont été inscrites au registre, ce qui représente 24% des armes en circulation dans la province.

Les propriétaires récalcitrants qui n’auront pas enregistré leur arme d’ici minuit ce soir s’exposent à des amendes entre 500 et 5000 dollars.

Assouplissements

Le gouvernement Legault a proposé, la semaine dernière, des assouplissements au registre des armes pour accommoder les chasseurs.

Les propriétaires de carabines et de fusils de chasse non restreints n’auront plus à fournir un numéro d’immatriculation, de même que les informations sur la longueur du canon. L’obligation d’aviser le service d’immatriculation lorsqu’on déplace une arme pour 15 jours ou plus sera également modifiée.

Malgré les assouplissements proposés par la ministre Geneviève Guilbault, le mouvement d'opposition au registre est loin de s'essouffler.

La mise sur pied du registre a coûté jusqu’à maintenant 7,2 millions $.