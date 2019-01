Des libéraux veulent que le parti s’excuse pour la rigueur budgétaire

Une frange de la députation libérale souhaite que le PLQ s’excuse auprès des Québécois pour la rigueur budgétaire. Une lettre explosive circule actuellement dans les rangs libéraux et dresse un dur constat des choix politiques du gouvernement Couillard.

«Force est donc de constater que nous avons raté notre cible en voulant aller trop loin, trop rapidement pour revenir à l’équilibre budgétaire, peut-on lire dans une lettre coup de poing, dont notre Bureau parlementaire a obtenu copie. Il est temps de reconnaître que nous aurions dû mieux protéger notre filet social dans notre quête vers des finances publiques plus saines et plus durables. Et pour cela, je me dois de leur présenter nos excuses.»

Selon l’auteur, le précédent gouvernement libéral a tout simplement perdu de vue le bien du peuple. «Nous avons foncé droit vers l’équilibre budgétaire et avions les yeux rivés sur les chiffres. Ce faisant, nous nous sommes éloignés des préoccupations des Québécois. Nous avons cessé de les écouter», stipule la missive, qui n’est pas signée.

Patate chaude

Un grave constat s’imposerait après la défaite du 1er octobre : «Le PLQ doit redevenir le parti qui pense à la prochaine génération plutôt qu’à la prochaine élection.»

Véritable patate chaude pour les libéraux, le contenu de cette lettre a provoqué une commotion dans les hautes sphères libérales.

Et elle risque fort de provoquer tout un débat interne à l’occasion du caucus libéral, jeudi et vendredi, avant le retour en Chambre des députés le 5 février.

Selon nos sources, la missive a été acheminée au chef intérimaire Pierre Arcand. À son cabinet, on assure toutefois ne pas être au courant de cette lettre. «Je n’ai pas de trace de ça», a soutenu sa porte-parole.

Ligne de fracture

Une ligne de fracture est prévisible entre les élus libéraux qui formaient le gouvernement Couillard et les nouveaux députés.

Certains craignent même que cette condamnation de l’austérité libérale ne pousse l’ex-ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao, directement dans les bras du parti de Justin Trudeau.

C’est un secret de Polichinelle que le Parti libéral du Canada tente de séduire l’économiste en vue des élections fédérales de l’automne prochain.

À la lumière de la débâcle subie aux dernières élections, d’ex-membres du gouvernement Couillard ne seraient toutefois pas totalement opposés à l’idée d’un mea culpa, nous dit-on.

Boudé par les francophones, le PLQ n’a fait élire que 29 députés le 1er octobre dernier.

Extraits de la lettre qui circule dans les rangs libéraux

«Si nous avions mobilisé le Québec autour d’une vision d’avenir plutôt que derrière une vision comptable, et si nous avions étalé cela sur 4 ans plutôt que sur 2, l’effet aurait été bien différent.»

«Il est temps de reconnaître que nous aurions dû mieux protéger notre filet social dans notre quête vers des finances publiques plus saines et plus durables. Et pour cela, je me dois de leur présenter nos excuses.»