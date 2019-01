Plus de 100 000 $ ont été amassés en moins de deux jours afin de donner à Caroline Auger, une mère de 27 ans atteinte d’un cancer incurable, une chance de prolonger sa vie et ainsi voir grandir son petit Lukas, âgé d’un an.

La jeune femme de Châteauguay veut se battre et a lancé une campagne de sociofinancement pour assumer les coûts de traitements d’immunothérapie offerts aux États-Unis.

Avant la publication de son histoire lundi matin, elle avait récolté 40 000 $ sur un objectif de 175 000 $. Ce montant est ensuite passé à 76 000 $ avant son passage sur le plateau de Denis Lévesque. Seulement 24 heures plus tard, ce total a plus que doublé et était sur le point d’être rejoint.

Un cancer découvert après 32 semaines de gestation

Le cancer du col de l’utérus qu’on lui a diagnostiqué en septembre 2017, à 32 semaines de grossesse, est incurable. Une métastase agressive a récemment été trouvée sur son poumon. La nouvelle est tombée la semaine dernière.

Quelques semaines ? Quelques mois ? Elle n’en sait rien. Les spécialistes ne s’avancent pas sur son espérance de vie.

«On m’a dit qu’il n’y avait plus rien à faire, ici», admet-elle, jonglant entre l’espoir et le pire, qu’elle doit désormais envisager.

Sa seule option est qu’on lui retire la masse, au Québec, pour ensuite suivre d’autres traitements onéreux, aux États-Unis.

