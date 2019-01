Enquête policière sur l'intoxication dans une école

Deux semaines après la fuite de monoxyde de carbone à l'école des Découvreurs, dans l’arrondissement de LaSalle, la police de Montréal a officiellement ouvert une enquête, confirment de nombreuses sources dont la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.



Une série de rencontres seront menées afin d'établir s'il n'y a pas eu négligence criminelle. Rappelons que c’est un parent de l’école, qui souhaite garder l’anonymat, qui a formulé une plainte détaillée de quatre pages au lendemain de l’intoxication d’élèves et d’enseignants au monoxyde de carbone. Joint au téléphone mardi, la porte-parole de la Commission scolaire, Gina Guillemette, a indiqué que le SPVM pouvait compter sur leur collaboration dans le cadre du processus d’enquête.



Par ailleurs, lundi soir, environ 80 familles ont pris part à une rencontre d’information dans le gymnase de l’école au cours de laquelle ils ont eu la chance de s’exprimer et d’obtenir des réponses à leurs questions, a indiqué Mme Guillemette. Questionnée sur l’absence d’enseignants pour maladie en lien avec la fuite de monoxyde de carbone, la porte-parole de la Commission scolaire a indiqué qu’on dénombrait environ 10 professeurs en congé. Ces derniers ont été remplacés temporairement par des suppléants. La plupart des élèves, hospitalisés après s’être évanouis ou qui ont subi des étourdissements ou nausées, se porteraient bien.



En ce qui a trait à la chaufferie, le problème a été identifié. Il s’agit d’une rupture de joint qui a été réparée indique la Commission scolaire. On rappelle qu’il y avait bel et bien un détecteur de monoxyde de carbone dans l’école, mais pour une raison que les autorités ignorent, il n’a pas fonctionné le 14 janvier dernier. Il a été changé rapidement.