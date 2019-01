«Faire le beau»: P-A Méthot fidèle à lui-même

Le populaire P-A Méthot continue de traîner sa bonhomie sur les routes du Québec. Après cinq ans de représentations de «Plus gros que nature», son premier spectacle, pour lequel plus de 300 000 billets ont été vendus, le dynamique personnage rapplique avec un deuxième effort, «Faire le beau», qui s’inscrit dans la parfaite continuité de ce qu’on connaît de lui.

Le Théâtre St-Denis a réservé un accueil enflammé à l’humoriste, qui lançait officiellement «Faire le beau» en première montréalaise, mardi.

Est-ce son fort accent gaspésien, ses anecdotes et observations balancées dans la plus pure simplicité – fréquemment saupoudrées de sacres et autres familiarités –, son côté rustre assumé, son refus de se prendre au sérieux ou l’authenticité qui sous-tend ses propos?

Quoi qu’il en soit, P-A Méthot séduit. La salle s’esclaffait régulièrement et généreusement à ses histoires qui, pourtant, ne sont pas particulièrement originales.

Anti-mariages

P-A Méthot demeure fidèle à lui-même dans «Faire le beau», où, ironiquement, il ne joue pas les jolis minois et pourfend à sa façon l’importance qu’on accorde aux apparences.

Par exemple, le comique décrie la chirurgie esthétique, même s’il a lui-même eu recours à ce type d’intervention dans la dernière année... pour se faire enlever un troisième testicule, une «différence» qu’il compare à «un casque de "ski doo" pas de tête dedans».

En plus de détailler son aversion pour les mariages (et les «petites "matantes"» veuves qui démarrent les «petits trains» aux réceptions, et celles qui volent les bonbonnières) et les tapis rouges de galas – où on questionne davantage les artistes sur leur habillement que sur leurs accomplissements – il vocifère sa haine contre les chaussures Crocs et déplore que les gens interrogés dans les vox-pop sur les inondations, aux bulletins d’informations, soient «rarement des ingénieurs en inondations».

L’homme puise dans son quotidien pour nourrir ses monologues, offerts sans artifices, avec comme seul attirail visuel deux rangées de projecteurs derrière lui.

La première heure de son nouveau matériel est consacrée à ses ennuis de santé et à tout ce qui en a découlé. Une récente convalescence lui a, entre autres, fourni des munitions pour rire de l’émission «La vie à 600 lb».

Une visite au zoo, l’hypocrisie dans les funérailles, les soirées thématiques et Hubert Lenoir sont aussi dans le collimateur de P-A Méthot.

En somme, P-A Méthot s’amuse comme un fou avec son micro en main et semble aimer son propre effet sur le public. Le charismatique gaillard pourrait tempérer ses gags de «touffe» et autres «délicatesses» de même nature, mais son franc-parler fait peut-être partie de son charme.

P-A Méthot a déjà écoulé 70 000 billets de «Faire le beau». Il sera de retour à Montréal les 1er et 2 février et les 29 et 30 mars.