Le maire de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal Luc Ferrandez ne souhaite plus prendre l’avion dans le cadre de ses fonctions. Une décision qui ne fait pas l’unanimité à La Joute.

Dans un message sur Facebook, il a affirmé avoir refusé des invitations à Oslo, Le Caire et Paris. Que ces voyages représentaient trop de poids en termes de CO2 dans son bilan personnel

«Ça fait que je gère mes gaz», conclut-il.

Régine Laurent croit que ça va à l’encontre de son mandat en tant qu’élu qui doit parfois se rendre à l’international

«Ça me pose un certain nombre de questions. À ce moment-là, reste chez vous, ne sois pas élu et c’est sûr que tu vas gérer tes gaz», lance-t-elle.

Quant à Thomas Mulcair, il loue les efforts du maire Ferrandez, mais espèrerait qu’il communique plus avec ses citoyens.