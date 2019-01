Gad Elmaleh a-t-il volé des blagues à deux célèbres humoristes québécois?

Pour la deuxième fois en quelques années, des voix s’élèvent pour dénoncer la fâcheuse tendance qu’a l’humoriste français Gad Elmaleh d’emprunter sans consentement des blagues à ses confrères comiques.

Le quotidien Le Monde rapporte en effet que la chaîne YouTube CopyComic Videos a publié ce lundi une nouvelle vidéo répertoriant certaines des blagues qu’Elmaleh aurait plagiées.

On dit «certaines» parce que cette vidéo n’est que la première partie d’une série de deux consacrée à celui qui a aussi la double nationalité marocaine et canadienne.

Dans la vidéo de treize minutes téléversée par un certain «Ben» (qui souhaite rester anonyme parce qu’il dit travailler dans l’industrie du spectacle), on se demande d’entrée de jeu si les similitudes entre une bonne douzaine de blagues d’abord lancées par des humoristes nord-américains (et dans certains cas français), et ensuite proférées par Elmaleh, sont des coïncidences ou du plagiat?

Puis, s’en suivent, à gauche de l’écran, de nombreux extraits de monologues, tous datés, de George Carlin, Richard Pryor, Steven Wright, Dana Carvey, et Jerry Seinfeld, mais aussi de Dany Boon, Dieudonné, Fellag, et Coluche.

Et ce, sans mentionner nos deux monuments nationaux, Martin Matte et Patrick Huard.

Côte à côte, à droite, on y voit ensuite Gad Elmaleh réciter les mêmes textes presque mot pour mot.

Inévitablement, la date des monologues de l’humoriste accusé de plagiat, à droite, est postérieure à celle des victimes alléguées, à droite.

Dans le cas de Martin Matte, il s’agit d’une imitation d’une personne qui marche avec des bottes de ski, tirée du spectacle «Histoires vraies» datant de l’an 2000, qui ferait l’objet d’une réappropriation par l’humoriste français.

Pour ce qui de Patrick Huard, Elmaleh refait pratiquement le même «gag» sur l’étrange manie qu’ont certaines personnes de regarder à l’intérieur de leur mouchoir tout de suite après s’être mouché.

Noble combat

Quant à «Ben», l’homme qui a orchestré la dénonciation, il regrette que «cela a fait du buzz sur le moment mais, il n’y a pas de conséquences concrètes alors qu’il y a quelque chose de profondément malsain et malhonnête.»

Il dit mener ce combat au nom de «la défense de la création» et des jeunes auteurs.

Il prévoit publier la suite de ses trouvailles sur Gad Elmaleh le 4 février.