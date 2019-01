Il vit le calvaire après six commotions cérébrales

À 28 ans, Simon Jodoin est incapable de travailler, de faire l’épicerie, de lire un livre ou même de prendre une marche sans souffrir le martyre. Une condition qu’il a héritée de son long parcours dans l’univers du hockey.

Celui qui a porté les couleurs des Wildcats de Moncton (2008 à 2011) et des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (2011 à 2014) estime avoir subi pas moins de six commotions cérébrales pendant sa carrière.

«À ma sixième commotion, j’ai décidé que c’était terminé le hockey, a révélé Jodoin lors d’un entretien téléphonique. C’était un geste de prévention. Je ne voulais pas continuer à jouer jusqu’à ce que je ne sois plus en mesure de savoir mon nom. J’étais à ma troisième saison universitaire et j’étudiais en comptabilité. Je réalisais que le hockey n’allait pas être mon gagne-pain.»

Une sage décision du jeune homme, mais ses nombreuses commotions l’ont finalement rattrapé quelques années plus tard, alors qu’il s’est simplement cogné la tête en descendant un escalier.

«Sur le coup, je n’ai rien ressenti vraiment, mais peu de temps après l’impact, j’ai eu l’impression d’avoir été assommé par un coup de pelle. [...] Depuis, c’est un vrai enfer. Je ne peux plus rien faire comme avant et c’était en 2016.»

Un peu plus de deux ans après ce bête accident, Jodoin a essayé une multitude de traitements et si certains ont quelque peu amélioré sa condition, il reste tout de même incapable d’avoir un semblant de vie normale.

Une lueur d’espoir

Complètement exaspéré et franchement déprimé, le natif d’Otterburn Park fait une découverte en cherchant désespérément une alternative. Enfin une lueur d’espoir dans toute cette noirceur, une nouvelle technologie qui vient tout juste d’être approuvée par Santé Canada, le traitement PoNS.

«C’est un appareil que tu places sur ta langue et ça stimule certaines zones de ton cerveau, ce qui éventuellement permet une certaine régulation. De ce que j’ai lu, ce processus donne des résultats exceptionnels. Par exemple des gens qui n’arrivaient plus à voir en trois dimensions et qui, avec le traitement, ont été en mesure de retrouver une vision normale.»

Le résident de Moncton a donc pris un rendez-vous dans une clinique de Montréal et sera évalué le 20 février prochain. Seul hic avec ce nouvel espoir, le traitement coûte environ 30 000$, ce qui représente une coquette somme pour un individu qui n’est pas en mesure de travailler.

La communauté se cotise

Qu’à cela ne tienne, Jodoin a pilé sur son orgueil et il a créé une page de sociofinancement sur la plateforme «Go fund me».

«Ce n’est pas facile de demander de l’aide, mais je suis rendu là. J’aime mieux demander du soutien et m’ouvrir aux gens, que de me morfondre chez moi. Je n’en ai pas de vie présentement.»

Il n’en fallait pas moins pour que la grande communauté du hockey donne un coup de main à l’un des leurs. Moins de 24h après la mise en place de son histoire sur la plateforme, plus de 24 000$ avaient été amassés. Des joueurs de la Ligue nationale de hockey comme David Savard et Nick Foligno ont contribué, mais des anciens coéquipiers du secondaire ont également mis l’épaule à la roue.

«Honnêtement, je capote. J’ai de la difficulté à suivre et à envoyer des messages de remerciement. Comme je ne peux pas être sur l’ordinateur sur une longue période, je prends des pauses de mon ordi et quand je l’ouvre à nouveau, les dons explosent. Je suis sans mots, c’est fou.»

«Merci, merci et encore merci, c’est tellement incroyable l’amour que je reçois.»