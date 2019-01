Jusqu'à 200 000 $ d'amendes pour des braconniers du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Des braconniers visés par une série d'accusations à la suite d'une vaste opération menée contre de la pêche illégale au Saguenay–Lac-Saint-Jean il y a un an pourraient se retrouver avec des amendes totalisant plus de 200 000 $.

Mardi, certains contrevenants ont plaidé coupables au palais de justice de Chicoutimi, tandis que d'autres accusés se sont plutôt déclarés non-coupables et veulent contester les accusations.

En février 2018, 95 agents de protection de la Faune, accompagnés d’une escouade canine, avaient déclenché l’opération «Marée montante», une frappe contre des braconniers. Un total de 11 perquisitions avaient été menées et près de 70 personnes étaient alors soupçonnées d'être impliquées. Plusieurs milliers de poissons avaient été saisis, ainsi que des articles de pêche et une cabane à pêche.

Les autorités reprochaient aux suspects d'avoir pêché illégalement des éperlans et d'avoir organisé un véritable commerce clandestin de ces poissons.

«Ce sont des gens qui pêchaient plus que les contingents de poissons permis par la réglementation et qui, par la suite, procédaient à la vente de ces éperlans», a expliqué la procureure du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Anne-Sophie Blouin-Racine.

Les chefs d'accusation ont trait à la Loi provinciale sur la protection de la faune et à la Loi sur les pêches, de juridiction fédérale.

Jusqu’à maintenant, sur les 70 présumés contrevenants, certains ont déjà payé une amende avant même d'aller en cour. D'autres dossiers se sont cependant retrouvés devant les tribunaux.

«Il y a une quarantaine de défendeurs. Les amendes demandées avoisinent les 200 000 $. Il y a une centaine de constats d'infraction qui ont été émis», a précisé Me Blouin-Racine.

Pour chacun des cas, les amendes décernées, pour l'instant, varient entre 2000 $, incluant les frais de justice, et plus de 10 000 $ par personne.

Sur le lot d'inculpés, une quinzaine ont plaidé coupables. Les accusations ont été retirées dans au moins trois dossiers et les autres personnes ont enregistré un plaidoyer de non-culpabilité. Elles se cherchent un avocat.

Me Nicolas Gagnon, un avocat représentant l'un des accusés, veut attaquer les faits retenus contre l'homme qu'il représente.

«Nous allons contester, non seulement les accusations, mais la manière dont l'enquête a été effectuée. Il y a des lacunes dans la preuve de la poursuite. Dans le cas de mon client, il y a un problème au niveau de la fouille, de l'enquête. Il y a un trou dans la preuve de la poursuite», a évalué Me Gagnon.

Pour ceux qui ont plaidé non-coupable, leur cause a été reportée au 12 mars.