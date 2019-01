La Chine sermonne encore le Canada

La Chine somme une nouvelle fois le Canada de libérer la femme d’affaires Meng Wanzhou et de cesser de mettre en péril ses relations avec elle en agissant comme le laquais des États-Unis.

La crise diplomatique entre le Canada et la Chine a atteint un sommet, lundi, après le dépôt par Washington d’accusations contre la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou.

Ces accusations ont été suivies par une demande formelle d’extradition par les États-Unis. Une demande que doit ignorer le Canada, soutient Pékin.

«Nous exhortons le Canada à libérer immédiatement Meng Wanzhou et à cesser de risquer ses propres intérêts au bénéfice des États-Unis», a déclaré par voie de communiqué l’ambassade de Chine au Canada, mardi.

Mme Meng a été arrêtée à Vancouver en décembre à la demande des Américains. Un juge canadien doit décider si peut être extradée aux États-Unis.

La décision finale revient toutefois au ministre de la Justice du Canada, David Lametti.

Le premier ministre Justin Trudeau a répété mardi matin que le Canada laisse la justice suivre son cours.

«Nous obéissons à notre système de justice (qui est) un système de justice indépendant et rigoureux. Et on va s’assurer (...) de respecter nos engagements internationaux», a-t-il souligné en arrivant au Parlement.

Mais pour l’ambassade de Chine à Ottawa, l’affaire Meng Wanzhou «n’est en aucun cas une affaire judiciaire ordinaire», mais plutôt «un incident politique grave».