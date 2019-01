Labeaume décoche une flèche à Doug Ford

Le maire de Québec a lancé une flèche au gouvernement ontarien de Doug Ford, lundi, en l’accusant de bloquer les projets de transport collectif dans sa province, au grand dam des villes.

«On me dit qu’en Ontario, il n’y a pas beaucoup de projets de transport collectif qui vont démarrer. Comme par hasard. Les collègues ontariens trouvent ça difficile, parce qu’il y a un nouveau premier ministre et que tous les projets seraient sur son bureau et semble-t-il que ça ne bougerait pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu’il y aurait quelque chose de politique là-dedans. Tout le monde se pose la question», a ironisé Régis Labeaume.

Choix des provinces

Pour éviter que les villes soient pénalisées par les choix des provinces, les maires de la Fédération canadienne des municipalités ont réclamé hier la création d’un forum intergouvernemental auquel ils pourraient participer pour discuter des grands enjeux qui les touchent, notamment les changements climatiques, le logement et le transport collectif.

Les maires d’Edmonton et de Montréal, Don Iveson et Valérie Plante, ont tous deux fait part de leurs préoccupations sur le fait que «certaines provinces», sans les nommer, choisissent de se dissocier des investissements, entre autres en transport en commun.

Sans s’engager formellement sur la création d’un forum, le ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, s’est dit ouvert à accroître le rythme des rencontres avec les maires. «J’ai proposé de venir à chaque réunion de ce caucus des maires.»