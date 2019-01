Téo Taxi: licenciés par courriel sans ménagement

Perdre son emploi est toujours un dur coup, mais se le faire dire par courriel rend les choses encore plus difficiles pour un chauffeur de Téo Taxi, qui comme ses 450 collègues, se retrouve sans travail, ce matin, alors que l’entreprise minée par de lourdes pertes financières ferme ses portes.

Hans Péladeau allait récupérer sa voiture de taxi électrique afin d’entamer sa journée de travail cette nuit quand il a eu une mauvaise surprise. La clé de son véhicule Téo Taxi ne fonctionnait pas.

«J’ai appelé à la tour de contrôle et on m’a informé de me présenter à l’accueil. Deux superviseurs m’ont demandé de retourner à la maison. Ils ont dit les opérations cessent pour aujourd’hui. Vous allez avoir des informations dans les semaines à venir», explique le jeune homme au micro de TVA Nouvelles.

Deux heures plus tard, Hans Péladeau recevait de mauvaises nouvelles par courriel.

«À 5h45, on a reçu un email collectif avec les licenciements. Je suis amer, car la semaine passée, on s’est fait dire qu’il n’allait rien arriver quand il y a eu des articles dans les médias (concernant les rumeurs de faillite de l’entreprise)», précise le chauffeur maintenant sans emploi.

«On avait eu des réponses comme quoi c’était des rumeurs, que ce n’était pas vrai, que tout fonctionnait et que si jamais quelque chose arrivait on allait nous avertir», déplore Hans Péladeau.

Téo Taxi était chapeautée par Taxelco, une entreprise fondée par l’homme d’affaires Alexandre Taillefer.