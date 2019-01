Nicola Di Iorio quitte finalement son siège

L’ex-député libéral fédéral de Saint-Léonard–Saint-Michel, Nicola Di Iorio, a finalement démissionné de son siège mardi après avoir entretenu le suspense pendant des mois sur son avenir politique.

M. Di Iorio a remis sa démission au président de la Chambre des communes après un long discours au Parlement.

L’avocat de profession devait normalement quitter ses fonctions la semaine dernière, alors que les travaux de la Chambre étaient toujours suspendus pour la pause hivernale, avait-il annoncé en novembre.

En démissionnant en cette semaine de reprise des travaux, il semble donc qu’il souhaitait s’adresser à ses collègues une dernière fois en tant que député.

Les raisons de son départ demeurent toutefois très nébuleuses.

M. Di Iorio avait d’abord annoncé en avril avoir l’intention de démissionner durant la pause estivale, pour des raisons personnelles et familiales. Il a d’ailleurs livré un discours d’adieu en juin.

Il a quelques mois plus tard repris sa carrière d’avocat alors qu’il était toujours député.

Nicola Di Iorio n’a été vu qu’à de rares occasions au Parlement l’an dernier, alimentant le mystère autour de son avenir politique.

Cette situation a aussi soulevé des enjeux éthiques et provoqué la grogne des oppositions, puisque l’ancien élu continuait pendant ce temps d’empocher son salaire de plus de 170 000 $ par an.