«On ne s’excusera pas» pour la rigueur budgétaire, affirme Pierre Arcand

Alors qu’une frange de la députation libérale réclame que le parti s’excuse publiquement pour la rigueur budgétaire, le chef intérimaire du PLQ Pierre Arcand a affirmé que ces excuses ne viendraient pas.

«D’abord, on ne s’excusera pas, a dit Pierre Arcand, questionné à La Joute. Il est très important de ne pas être dans le déni. Nous n’avons pas été un gouvernement parfait, on n’a pas nécessairement été à l’écoute des citoyens comme on aurait dû l’être, mais ceci étant dit je pense qu’il faut aller de l’avant.»

L'ancien président du Conseil du trésor a affirmé que le gouvernement libéral avait laissé le Québec avec un surplus de quatre milliards de dollars, plaçant ainsi la province dans une bonne position pour les années à venir selon lui.

«C’est très sain pour un parti d’avoir des idées sur la façon dont on devrait fonctionner pour l’avenir», a ajouté M. Arcand, dont le parti fait une tournée de l’ensemble des régions depuis les dernières élections.