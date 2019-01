Pour contrer les vents du nord, le MTQ a planté des... feuillus

Les efforts du ministère des Transports pour corriger le problème de blizzard ou de bourrasques qui provoquent des carambolages sur l’autoroute 40 dans Lanaudière sont risibles et inefficaces, déplore le coroner qui a enquêté sur le phénomène il y a 13 ans.

«Je pense qu’ils n’ont pas pris l’événement de 2006 au sérieux, persiste Me René Duval. Il y a eu deux décès. On n’attend pas qu’il s’en produise d’autres pour intervenir.»

Lundi, «Le Journal de Montréal» révélait qu’il avait recommandé au ministère des Transports du Québec (MTQ) de boiser le secteur où s’est produit un nouveau carambolage dans des circonstances similaires à celles qu’il avait enquêté à L’Assomption.

En 2006, Sylvain Lafrenière et sa fille Daphnée avaient péri dans une empilade de près de 80 véhicules en raison d’un blizzard soudain sur l’autoroute 40 Ouest.

Dimanche, plus de 70 voitures ont été accidentées à quelques centaines de mètres des lieux de ce tragique événement, sans causer de blessures graves.

«J’étais scandalisé en voyant cela. Ça voulait dire qu’aucune mesure efficace n’avait été prise en 13 ans», révèle l’ancien coroner.

Lundi, le MTQ a pourtant affirmé avoir installé une «haie pare-vent» en réponse à ses recommandations.

«Une seconde»

Sur 500 mètres, entre les kilomètres 115,5 et 116, une rangée de conifères de petite taille suivie de quelques feuillus dégarnis ont été plantés en 2009, soit trois ans après le drame.

«S’ils ont réellement fait quelque chose, ça ne s’avère pas plus efficace. Il n’y a rien de très évident pour prévenir une autre tragédie», renchérit Line Perreault, qui a survécu au carambolage de 2006, mais pas son époux ni sa fille.

Au point que, dimanche matin, en se rendant à Repentigny, elle a choisi de passer par la campagne plutôt que l’autoroute, a-t-elle raconté au «Journal de Montréal».

«Un blizzard, c’est l’instant d’une seconde. Une auto arrêtée, ça vient très vite», indique la résidente de Joliette encore secouée.

Me Duval maintient que des «arbres matures» sont nécessaires pour faire obstacle à la neige soulevée par les bourrasques sur les terres agricoles, ce qu’il avait suggéré au ministère.

Phénomène

«On parle d’un kilomètre en particulier dans mon rapport, mais si on agit de bonne foi et intelligemment, on voit le phénomène. On va couvrir tout le secteur, pas seulement où il y a eu un accident», ajoute-t-il.

L’avocat note qu’il avait largement détaillé l’effet d’entonnoir qui se formait dans la zone comprise entre les kilomètres 116 et 114 à L’Assomption lors de son enquête.

Le problème n’a été déplacé qu’un peu plus loin où un mur blanc se forme encore lorsque le vent se lève en raison de l’absence de végétation digne de ce nom.

Le MTQ a tout de même confirmé qu’il réévaluera l’ensemble du tronçon problématique entre l’autoroute 31 et la route 343.