Quelques centaines de personnes évacuées au centre-ville de Montréal

Une importante fuite de gaz a forcé l’évacuation de quelques centaines de personnes, mardi en début d’après-midi, en plein cœur du centre-ville de Montréal.

Selon les pompiers, une conduite de gaz naturel de quatre pouces de diamètres aurait été sectionnée durant des travaux d’excavation, vers midi, à l’angle des rues Sainte-Catherine Ouest et Crescent.

Une tour de bureaux a dû être évacuée, ainsi que plusieurs commerces, dont le Apple Store.

De plus, la rue Sainte-Catherine Ouest a été fermée à la circulation entre les rues Bishop et De la Montagne, de même que la rue Crescent, entre les boulevards René-Lévesque Ouest et De Maisonneuve.

Cet incident a évidemment causé énormément de congestion routière dans le secteur.

Une trentaine de pompiers, ainsi que des équipes d’Énergir (anciennement Gaz Métro) ont été dépêchés sur les lieux pour colmater la fuite.

À 14 h 30, le problème n’avait toujours pas été réglé.