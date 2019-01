Une femme accouche dans leur ambulance

Deux ambulancières du Lac-Saint-Jean ont aidé une femme à accoucher à bord de leur ambulance, samedi, une première pour elles. Le petit Jake-Ryan était pressé de se pointer le bout du nez.

Les ambulancières Marie-Pier Munger et Nadine Lavoie ont eu à peine quelques secondes pour réagir au moment où elles s’affairaient à embarquer une maman qui était sur le point d’accoucher à bord de leur véhicule d’urgence.

Elles n’avaient jamais vécu une telle expérience sur le plan professionnel.

La mère du poupon avait des contractions depuis la matinée. La femme de 29 ans croyait qu’il s’agissait d’une fausse alerte, puisque son accouchement était prévu pour la mi-février.

Devant les douleurs qui s’accentuaient, une voisine a contacté le 9-1-1 peu avant 18h.

«Lorsque les ambulancières sont rentrées chez moi, elles m’ont examinée et tout allait bien. Et finalement, il s’est mis à pousser quelques secondes plus tard», raconte la dame.

«Comme une passe au football»

Le petit bébé a décidé qu’il était temps de sortir au moment où les ambulancières embarquaient dans leur véhicule la civière sur laquelle prenait place la maman en travail. Le mercure avoisinait les -30 degrés.

«Nous avons sorti le matériel. Il fallait aménager un champ stérile, mais on n’a pas eu le temps. J’ai retiré le pantalon de la patiente et j’ai vu la tête du petit. Ça a déboulé», mentionne Mme Munger.

C’est elle qui a accueilli le bébé. Il aura fallu une seule poussée à la maman pour expulser son poupon.

«Ça s’est passé très rapidement. Je l’ai reçu comme une passe de ballon de football», raconte Marie-Pier Munger.

Ambulancière depuis deux ans et demi, elle est consciente qu’elle ne revivra possiblement plus jamais une expérience de travail comme celle-ci.

«J’ai été la première à le toucher et à le prendre dans mes bras. Quand je l’ai entendu pleurer, j’étais soulagée. C’est un beau petit garçon en santé», relate-t-elle.

Un moment mémorable

Sa collègue Nadine Lavoie a coupé le cordon ombilical. Un moment dont elle se souviendra toujours.

«Nous l’avons ensuite nettoyé et emmitouflé dans des couvertures. Il avait un beau teint rose et respirait bien», mentionne-t-elle. Celle-ci est ambulancière depuis dix ans.

Il s’est écoulé dix minutes entre l’arrivée des secours à la résidence de la femme, l’évaluation, l’accouchement et le départ vers le centre hospitalier de Roberval.

«Lorsque nous sommes arrivés à l’hôpital, la mère a eu de nouvelles contractions pour expulser son placenta. J’avais le bébé dans mes bras. Un infirmier est venu le récupérer», relate Marie-Pier Munger.

La maman et le bébé ont ensuite été pris en charge par le personnel du département d’obstétrique. Tous les deux se portent bien.