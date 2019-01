Chute fatale d'une mère dans un escalier avec sa poussette

Les usagers du métro new-yorkais sont consternés au lendemain du décès d’une mère de famille de 22 ans. Cette dernière a fait une chute dans un escalier alors qu’elle tentait de descendre en portant sa poussette dans laquelle était assise son enfant âgée d’un an.

L’incident est survenu dans une station de Manhattan lundi en soirée, alors que les policiers ont répondu à un appel concernant une femme inconsciente. Malaysia Goodson a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Le bébé, qui était conscient, a été secouru et a survécu.

Une enquête déterminera si la chute a causé la mort ou si Mme Goodson souffrait d’une condition médicale.

Pour une meilleure accessibilité

Rapidement, plusieurs ont pointé du doigt le manque d’accessibilité aux stations. D'autres ont réclamé davantage de courtoisie.

«Chaque fois qu’on voit quelqu’un transporter une poussette, on devrait s’arrêter et offrir de l’aide, a affirmé Josh Frost, un père new-yorkais interrogé par la chaîne d’information CNN. Je comprends qu’on ne puisse pas mettre des ascenseurs et des escaliers roulants partout parce que c’est trop cher, mais on peut donner de l’aide.»

À New York, environ un quart des 472 stations sont munies d’un ascenseur, mais ils sont régulièrement hors service.