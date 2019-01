L’idée de certains libéraux de présenter une lettre d’excuses aux Québécois pour la rigueur budgétaire du dernier mandat ne changera rien à la perception que les citoyens ont actuellement du PLQ, estime Mario Dumont.

Une frange de la députation libérale souhaite que le PLQ s’excuse auprès des Québécois pour la rigueur budgétaire. Une lettre explosive circule actuellement dans les rangs libéraux et dresse un dur constat des choix politiques du gouvernement Couillard.

Selon le commentateur, rien ne sert de courir pour les libéraux, qui viennent d’arriver dans l’opposition et qui demeureront la cible d’attaques jusqu’à ce que la lune de miel des électeurs avec le nouveau gouvernement de la CAQ s’estompe.

«Je vous le jure, quand tu as été au pouvoir pendant plusieurs années et que tu es ans l’opposition, c’est plate. Au début, c’est bin bin plate, évoque Mario Dumont. Même si vous signez une lettre... Vous ne pouvez pas faire oublier 15 années dans une lettre!»

Seul le temps règlera les choses, poursuit-il, et à un certain moment, le gouvernement ne pourra plus rejeter le blâme sur les libéraux, parce que les électeurs n’accepteront plus cet argument.

«Il faut être patient, faire son travail d’opposition, écouter le monde et se concentrer sur les besoins des gens. [...] Signer une lettre, ça n’accélérera pas le passage du temps. C’est comme tirer sur une plante, tu ne la fais pas pousser plus vite, tu l’arraches», compare-t-il.

À ce sujet, Mario Dumont n’est pas convaincu que c’est l’austérité qui a mené à la perte des libéraux lors de la dernière élection. Il rappelle qu’au plus fort de cet exercice de rigueur budgétaire, alors que Martin Coiteux était aux commandes du Conseil du Trésor, les intentions de vote en faveur du PLQ n’ont jamais été inférieures à 40 %.

«Si vous regardez les sondages et la courbe de popularité du Parti libéral, ça ne démontre pas du tout cette thèse selon laquelle ce serait la rigueur budgétaire qui a fait mal au parti.»

«Est-ce que la lettre sera vraiment signée par l’ensemble du caucus et envoyée au public? J’en doute», conclut Mario Dumont.