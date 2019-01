10 représentations de plus à Montréal pour «Mamma Mia!»

Plus de quatre mois avant de s'installer au Théâtre St-Denis, à Montréal, les vedettes de la comédie musicale «Mamma Mia!» ont appris qu'elles offriront 10 représentations additionnelles en juin et juillet.

Outre lors des dates déjà annoncées – pour lesquelles près de 25 000 billets ont été vendus –, le spectacle mis en scène par Serge Postigo sera également joué du 26 au 29 juin et du 3 au 6 juillet à Montréal, parfois à deux reprises par jour.

Il est possible de se procurer des billets pour plonger dans l'univers dicté par la musique d'ABBA en ligne, au hahaha.com.

À la suite de nombreux rendez-vous à Montréal, la troupe québécoise de «Mamma Mia!» compte bien faire danser le public de la Salle Albert-Rousseau, à Québec. Elle y sera dès le 14 août.

La comédie musicale originale a été créée en 1999 au Royaume-Uni. On peut y entendre de nombreux succès des Suédois ABBA comme «Dancing Queen» et «The Winner Takes It All».

Grande réussite sur les planches à travers le monde, elle a inspiré diverses versions ainsi que deux films, «Mamma Mia!» et «Mamma Mia! C'est reparti» dont les têtes d'affiche sont Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan et Colin Firth.