Accident de ski : Gwyneth Paltrow juge son procès injustifé

Gwyneth Paltrow est accusée d'avoir percuté un skieur avant de prendre la fuite.

Un optométriste à la retraite, Terry Sanderson, affirme en effet qu'il aurait été victime de l'imprudence de l'actrice sur les pistes de la station de Deer Valley à Park City, dans l'Utah, en février 2016. Une accusation que les avocats de la star ont jugé déplacée et « sans mérite », d'après un communiqué publié par People.com.

« Ce procès est sans aucun mérite. Tous ceux qui liront les faits s'en rendront compte », peut-on lire dans le communiqué.

Dans les documents légaux partagés par l'équipe de Terry Sanderson, on apprend que l'accident aurait eu lieu après que l'actrice de Shakespeare In Love ait « skié de manière incontrôlée » et l'aurait percuté dans le dos, avant de se relever, de se retourner et de partir skier à nouveau, laissant le médecin à la retraite « assommé, dans la neige, sérieusement blessé ».

D'après l'homme en question, l'instructeur de Deer Valley, qui était avec l'actrice au moment des faits, aurait publié un faux rapport indiquant qu'elle n'était pas responsable de l'accident. Il a donc décidé de déposer plainte également contre Eric Christiansen et deux autres employés de la station de ski. Il réclame 3,1 millions de dollars et affirme par ailleurs qu'il a souffert de « dégâts au cerveau permanents »