Les esprits se sont un peu trop échauffés au goût de l’analyste de «La Joute» Emmanuelle Latraverse, hier, à la Chambre des communes à Ottawa.

Alors que le député bloquiste Mario Beaulieu demandait si le gouvernement de Justin Trudeau était «en faveur d’une loi qui assure une connaissance adéquate du français afin d’obtenir la citoyenneté à partir du Québec», le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme Pablo Rodriguez a haussé le ton. «Nous, de ce côté de la Chambre, on ne divise pas, on unit!» s’est écrié l’élu libéral.

«Ça m’énerve ces trucs-là, laisse tomber Emmanuelle Latraverse. Je trouve que de part et d’autre, c’est du crêpage de chignon de mauvaise foi. C’est vrai que ça fait un bon show de télé, mais après ça, on se demande pourquoi les gens sont cyniques face à la politique. C’est à cause de ça.»

«Justin Trudeau a besoin que le Bloc québécois monte dans les sondages, a estimé Caroline St-Hilaire. D’après moi ça les aide un peu.»