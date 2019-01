Charles-Alexis Desgagnés, de «Révolution» au Cirque Éloize

Le Cirque Éloize a pigé dans le bassin de talents à «Révolution» pour «Serge Fiori – Seul ensemble», son spectacle mariant danse, musique et arts circassiens actuellement en préparation.

Grâce à son audition à «Révolution» sur la reprise de «Loadé comme un gun» signée Safia Nolin, le finaliste Charles-Alexis Desgagnés a été retenu afin de prendre part à cette grande aventure.

Raffiner son art

Embauché en tant qu'interprète, mais aussi collaborateur, le jeune homme de 28 ans de Montréal apporte sa touche aux chorégraphies et au jeu sur scène. Adepte de la danse moderne, il profite de ses nouveaux atouts. «Tout ce que j'ai fait dans ma carrière et que j'ai peaufiné à "Révolution", j'essaie de l'amener», a-t-il dit.

L'expérience à haute teneur émotive qu'il a vécue sur le plateau de l'émission lui servira sans aucun doute. «Le fait de travailler sous pression à "Révolution" va me permettre d'être super efficace même quand c'est stressant, quand on n'a pas beaucoup de temps. Et le fait d'avoir pu faire beaucoup de solos me prépare au moment que j'ai sur scène en solo.»

S'il a suivi un petit cours récréatif quand il était très jeune, c'est seulement à 16 ou 17 ans que Charles-Alexis Desgagnés, autodidacte, a commencé à sérieusement s'adonner à la danse. Étonnamment, il avoue sans gêne qu'il n'était pas doué à l'époque. Ce n'est qu'à 20, 21 ans que les choses se sont améliorées.

«J'ai toujours du cœur, mais je n'étais pas très bon au début. Il faut être capable de l'admettre. Après, surtout autodidacte, je me suis formé dans plein d'endroits différents, en suivant des cours et des ateliers. Je n'ai pas fait d'école non plus; j'ai beaucoup saisi les possibilités, les opportunités», a-t-il raconté.

Bien en selle

Dans «Serge Fiori – Seul ensemble», la musique d'Harmonium prendra évidemment beaucoup de place, tout comme les numéros physiques de cirque. Or, Charles-Alexis Desgagnés assure que le groupe des cinq danseurs dont il fait partie contribuera grandement à l'oeuvre.

«En cirque, souvent, il y a un acte de trapèze, un acte de contorsion... Là, il y a un acte de danse. Ça les met sur le même piédestal. On n'est pas des figurants, des "transitionnaires"; on a vraiment une place.»

Contrairement à son expérience enrichissante à «Révolution», il lui sera, croit-il, plus facile de séduire au Théâtre St-Denis et au Théâtre Capitole que durant ses courtes prestations devant les caméras de télé.

«Là, t'as le temps de déposer des choses. Chaque musique représente un tableau. Il y a une évolution dans le spectacle, mais ce n'est pas trop narratif.»

Défi de groupe

Appréciant «beaucoup plus les longues formes, quand ça a le temps de se développer», il souhaite combiner certains éléments de son art, même si cela représente un grand travail, et ainsi laisser parler sa créativité.

«J'ai essayé de migrer ça entre [les aspects] tape-à-l'oeil et artistique, mais je pense que, dans ce spectacle, l'art a beaucoup de place. Je ne suis plus un soliste, je fais partie d'un groupe. C'est beaucoup de faire les deux et c'est un bon défi pour moi d'être dans une situation de groupe.»

Charles-Alexis Desgagnés et les autres artistes du Cirque Éloize en vedette dans «Serge Fiori – Seul ensemble» n'ont plus que quelques semaines devant eux avant la première représentation de leur spectacle, le 6 mars, à Montréal.