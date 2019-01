CSRK, un Banksy montréalais?

Des ruelles du Vieux-Montréal à celle du Mile End, en passant par Instagram, un artiste de rue montréalais se fait remarquer par ses collages muraux de superhéros arborant des objets ou des symboles de la vie quotidienne montréalaise.

Les personnages fantastiques, particulièrement ceux de l’univers intergalactique de Star Wars, sont les muses des oeuvres de celui qui se surnomme CSRK et qui préfère garder son identité confidentielle.

Les héros affichés dans son art ont toutefois troqué les armes pour des emblèmes québécois, comme de la poutine ou des cônes orange. Sur la plupart d’entre eux, tel est le cas avec Stormtrooper ou Captain America, on retrouve le logo de la ville de Montréal.

« Je travaille dans le domaine de la santé. C’est un milieu assez rigide qui ne me permet pas nécessairement de développer mon côté artistique. L’art de la rue et mes collages me permettent donc de me défouler », affirme l’artiste qui a fait ses débuts en 2015.

La démarche du jeune homme semble faire écho à celle de Banksy, un artiste britannique reconnu mondialement pour son art urbain, qui dissimule sa véritable identité derrière un nom d’emprunt.

Contrairement à ce dernier, CSRK a indiqué ne pas vouloir passer de messages politiques à travers ses créations qu’il propage aussi en France, comme à Bordeaux et Paris.

« Je ne viens pas d’ici, mais c’est grâce à Montréal que j’ai commencé à faire ces collages. C’est avec des festivals, comme celui de Mural, que j’ai appris à développer ce côté artistique. Je crée des collages avec mon inspiration du moment avec des thèmes assez universels. Avant, c’était Star Wars, mais j’ai envie maintenant d’utiliser Spider-Man aussi », mentionne l’artiste de rue.

Créateur de l’ombre

Contacté alors qu’il était à l’étranger, CSRK a avoué que l’intérêt généré par ses œuvres était inattendu.

L’unique information personnelle qu’il s’est autorisé de partager avec le « 24 Heures » est le lieu de sa résidence principale, bel et bien située dans la métropole québécoise.

« Pour moi, c’est important maintenant de rester anonyme pour conserver mon indépendance. Surtout à l’ère des réseaux sociaux où tout le monde se permet de critiquer ou de juger, je n’ai pas envie de dire à tout le monde qui je suis. Si je suis blanc ou noir, etc. J’ai envie de rester libre », insiste-t-il.

L’artiste affirme que même certains de ses amis, qui suivent sa page Instagram, ignorent qu’il est le créateur des collages photographiés.

Il ne tire d’ailleurs aucun profit avec son art de rue auquel il consacre beaucoup de temps.

« Je perds probablement plus d’argent que je n’en gagne... Je vends des pièces parfois à des collectionneurs. Au niveau des collages, avec le temps, ce n’est pas rentable du tout. Je fais vraiment ça par passion », conclut-il.