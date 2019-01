Déneigement: des maires de l’opposition en colère contre Valérie Plante

Des maires d’arrondissement de l’opposition sont en colère contre la mairesse de Montréal Valérie Plante, l’accusant entre autres de se «déresponsabiliser» face au déneigement.

Cette dernière a fait parvenir mardi une lettre aux maires des arrondissements relative à leurs opérations de déneigement et de déglaçage, qui a pu être perçue comme un avertissement.

«La lettre est tout simplement une opération de relations publiques de la part de la mairesse pour tenter de se déresponsabiliser, a dénoncé la mairesse de Montréal-Nord Christine Black par communiqué. L’administration se doit d’être plus proactive dans sa planification et ses actions, surtout dans un contexte où les changements climatiques imposent de nouvelles façons de travailler.»

Les maires de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Jim Beis, de Saint-Léonard, Michel Bissonnet, et de Saint-Laurent, Alan DeSousa, ont aussi reproché à Valérie Plante d’avoir envoyé cette lettre.

«La mairesse est clairement en mode panique devant toutes les critiques qu’elle reçoit depuis deux semaines, a réagi M. DeSousa. Elle veut montrer qu’elle fait quelque chose. Mais si elle doit blâmer quelqu’un, c’est sa propre administration. C’est la ville centre qui décide s’il y a lieu ou non de procéder aux opérations de chargement de la neige, pas les arrondissements.»

Le chargement de la neige a repris progressivement mardi soir, après avoir été ralenti dans les derniers jours en raison du cocktail météo qui s’est abattu sur la métropole.

Une nouvelle opération de chargement de la neige a d’ailleurs été décrétée mercredi à la suite des quelque 10 cm de neige reçus depuis mardi matin. Elle débutera à 19 h.

Qualité de service

Valérie Plante a expliqué mercredi lors d’un point de presse qu’elle souhaitait qu’on soit en mesure de donner la même qualité de service à tous les Montréalais. Le chargement de la neige est décrété par la ville-centre, mais les arrondissements sont responsables de l’épandage d’abrasifs et du déblaiement.

«D’où l’importance pour moi comme mairesse de pouvoir d’envoyer un message positif de dire on a bien travaillé mais qu’on doit continuer à le faire, et faisons-le en équipe parce qu’effectivement il a des places où c’était plus inégal d’un endroit à l’autre», a-t-elle soutenu.

«Mes attentes sont très élevées et je n’accepterai, sous aucun prétexte, que l’exécution ne soit pas adéquate, car la population montréalaise s’attend, avec raison, à recevoir des services de qualité sans faille sur l’ensemble de notre territoire», avait-elle écrit dans sa lettre.

Avec la collaboration de Béatrice Roy-Brunet