Des Montréalais privés de toilettes

Des résidents de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie seront privés de l’usage des toilettes pour 18 heures consécutives en raison d’une interruption temporaire du service d’égout de la Ville de Montréal.

L’utilisation de la douche et de la chasse des toilettes sera à proscrire pour les citoyens habitant sur l’avenue Bourbonnière, entre la rue Sherbrooke Est et l’avenue du Mont-Royal Est. Il leur sera aussi impossible de faire la lessive et la vaisselle.

La Ville de Montréal prévoit mettre des toilettes chimiques chauffées à la disposition des citoyens durant les travaux pour réhabiliter une conduite d’égout. «Pour ce qui est des douches, des discussions seront menées très rapidement auprès du cégep de Maisonneuve afin de trouver un accord pour l’accès au collège», a indiqué la chargée des communications de la Ville de Montréal, Marie-Ève Courchesne.

Une affichette de porte avisera les citoyens 48 heures avant l’interruption. «L’affichette confirmera la date, l’heure et la durée exacte de l’interruption temporaire», a-t-elle également mentionné.

Les travaux sont effectués depuis le 21 janvier afin de réparer la conduite d’égout située sous l’avenue Bourbonnière et se poursuivront jusqu’au 8 février.

Informations inexactes

La durée de l’interruption temporaire demeure toutefois nébuleuse pour les résidents touchés par les travaux qui tentent de s'informer via la ligne 311.

«On ne sait pas ce qu’ils veulent faire. On ne sait pas combien de temps, c’est une période indéterminée», a expliqué Pierre Brisset, un résident qui a reçu l’avis jeudi dernier. «On ne peut couper les services de base à un citoyen et vivre sur le qui-vive jusqu’au 8 février, c’est pas tout à fait agréable.»

Le 311 et les communications de la Ville de Montréal ne semblent pas non plus du même avis sur la durée de l'interruption temporaire.

Le 24 Heures a contacté à plusieurs reprises le 311 en prétendant habiter un immeuble touché par les travaux. À tous les appels, l'information communiquée était différente. Lundi, le 311 mentionnait que l’interruption temporaire du service d’égout serait de 12 heures, soit de à 7 h le matin jusqu’à 19 h. Deux jours plus tard, il était impossible de connaître la durée de l’interruption.

Selon le 311, l’interruption serait programmée pour la journée de jeudi ou pour la semaine prochaine, selon l’adresse de l’immeuble.