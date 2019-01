Elle laisse ses enfants seuls dans la voiture à -15°C

Une mère de l’Iowa fait face à la justice après avoir laissé ses deux enfants de 2 et 4 ans seuls dans une voiture pendant 45 minutes par un froid glacial.

Jennifer Morgan a aperçu les deux gamins qui étaient assis sur la banquette arrière de la voiture qui se trouvait dans le stationnement d’un centre commercial. Une fenêtre était entrouverte.

«J’ai ouvert la porte et le garçon est venu me voir tout de suite. Il avait un petit coupe-vent et la fillette portait seulement une petite veste», raconte-t-elle.

Sa cousine a appelé les services d’urgence et ils ont emmené les enfants dans leur voiture jusqu’à l’arrivée des policiers.

La mère de 25 ans est finalement arrivée. Elle a dit aux policiers qu’elle venait de passer une entrevue.

Les agents l’ont arrêté pour mise en danger d’enfants.

«Par une telle température, je ne laisse pas mon chien sortir alors sûrement pas mes enfants, affirme le lieutenant Darren Budd. Ils ne peuvent pas se protéger ou se réchauffer, c’est vraiment grave selon moi.»

Les enfants ont été pris en charge par la protection de l’enfance de l’Iowa.