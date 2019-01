Ghislain Picard réélu à la tête de l’Assemblée des Premières Nations

Face à son unique adversaire, le chef sortant Ghislain Picard a été réélu haut la main à la tête de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

En poste depuis 1992, Ghislain Picard a battu son rival Gilbert Dominique lors de cette élection qui se tenait à Montréal.

«Je suis très fier d’avoir la confiance continue des chefs de notre cercle pour un 10e mandat. J’entends les représenter dignement et mettre en œuvre notre priorité collective de renforcement des liens entre nos Nations et nos communautés», a déclaré M. Picard par communiqué.

Innu de la communauté de Pessamit, Ghislain Picard a été président du Centre d’amitié autochtone de Québec au début des années 80. Il est chevalier de l’Ordre national du Québec en plus d’avoir reçu l’insigne de Chevalier de la Légion d’honneur du Consul général de France 2005.

Créé en 1985, l’APNQL est composé des Chefs des 43 communautés des Premières Nations situées au Québec et au Labrador et représente un total de 10 nations : Abénaquis, Algonquins, Atikamekw, Cris, Hurons-Wendat, Malécites, Mi’gmaq, Mohawks, Innu et Naskapis.