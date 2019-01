Hydro-Québec crée des emplois dans le lithium à Shawinigan

Nemaska n'est pas seul à conduire des projets dans la filière du lithium à Shawinigan: Hydro-Québec le fait également.

La société d'État est d'ailleurs à nouveau en mode embauche à son Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie, localisé à Shawinigan.

La description de tâches réfère au «développement d'un projet confidentiel de la batterie tout solide». Depuis 2012 le nombre d'employés à ce laboratoire est passé de deux à 15 et est encore appelé à s'accroître.

«Ce n'est pas demain matin qu'on va arrêter d'utiliser ce type de batteries là. Il y a vraiment de l'avenir. On peut vraiment parler d'une croissance dans ce domaine», indique Jonathan Côté, porte-parole d'Hydro-Québec.

Les chercheurs du centre ont été principalement recrutés en Mauricie jusqu'ici. Quelques-uns proviennent de la centrale nucléaire Gentilly 2 fermée en 2012.

Les recherches visent à développer les piles destinées à équiper les voitures électriques. On vise une meilleure durabilité et une plus grande résistance. C'est d'ailleurs à la résistance que réfère la désignation «tout solide».

On cherche à éliminer tout risque de détérioration ou même d'explosion. La technologie mise au point par Hydro-Québec est déjà intégrée dans des milliers de voitures électriques sur les routes de la planète.

«Entre autres à Paris, il y a 3000 voitures, la Blue Car, qui possèdent la technologie "tout solide" d'Hydro-Québec, de première génération», relate fièrement Patrick Bouchard, directeur du centre de recherche.

Les recherches menées par Hydro-Québec sont toutefois totalement indépendantes des activités de Nemaska lithium, également à Shawinigan. Le premier perfectionne les batteries au lithium métal, le second produit du lithium haute pureté.

