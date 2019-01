Il déjoue tous les pronostics grâce à sa force mentale

Un jeune montréalais de 18 ans souhaite redonner au prochain maintenant qu’il a appris miraculeusement à marcher de nouveau, contre toute attente, après un grave accident de VTT qui l’avait laissé paraplégique.

Traumatisme crânien sévère, rupture de la moelle épinière: Emmanuel Mavridakis était paralysé des épaules jusqu’aux pieds.

«Après l’accident, raconte-t-il, les docteurs m’ont dit que je ne pourrais plus parler, me lever tout seul, ni marcher avec une marchette. Et aujourd’hui, je suis ici et je fais les trois», lâche avec confiance Emmanuel Mavridakis, rencontré dans un couloir du CHU Sainte-Justine, à Montréal.

La vie du jeune homme a basculé du jour au lendemain, en juillet 2013, lors d’une escapade en VTT au chalet familial dans la région de Bolton-Ouest, en Montérégie.

En voulant traverser une rue, il se fait rentrer dedans à pleine vitesse par une voiture et est gravement blessé.

Il passera trois semaines dans le coma dans un hôpital de Sherbrooke avant d’être transféré à Sainte-Justine, puis au centre de réadaptation Marie Enfant, le seul pour enfants au Québec.

C’est là qu’il entreprend un long séjour de huit mois avant de pouvoir retourner chez lui.

Malgré des hauts et des bas, sa mère, Sandra Grant, raconte un combat de tous les instants pour donner à Emmanuel la moindre chance de s’en sortir.

Travail colossal

De l’avis de la docteure Marie-Laberge Malo, qui s’est occupée du jeune homme, c’est son attitude positive, le travail colossal qu’il a mis dans sa réadaptation et le soutien indéfectible de ses familles et de ses amis qui lui ont permis de s’en sortir.

« Parfois, quand [les parents] trouvaient que la réadaptation prenait du temps, j’aimais leur rappeler qu’Emmanuel devait être mort après l’accident », explique-t-elle.

Encore aujourd’hui, Emmanuel Mavridakis poursuit sa thérapie de réadaptation au privé au rythme de six jours par semaine.

Il se déplace encore en fauteuil roulant, mais réussit à marcher avec l’aide d’une marchette. Il a aussi retrouvé l’usage de ses bras et a pu reprendre sa scolarité. Il a d’ailleurs commencé le cégep l’automne dernier.

«C’est un miracle, mais il a travaillé pour», souligne la Dre Laberge-Malo.

Il s’est porté volontaire pour être l’un des porte-paroles de la campagne du Mois des Câlins de la Fondation Sainte-Justine.

Cette année, l’hôpital récolte des fonds pour acheter de l’équipement médical pour son centre de réadaptation thérapeutique Marie Enfant, où il est lui-même passé.

Donner au suivant

«Les docteurs m’ont déjà dit que je devais en faire moins, que je faisais trop d’efforts, mais j’ai toujours préféré ne pas les écouter, explique le jeune rescapé. Pour moi, si je n’avais pas eu d’espoir et une attitude positive, je ne pense pas que j’en serais où j’en suis aujourd’hui.»

C’est d’ailleurs le message qu’il livre au chevet des jeunes comme lui qui ont vécu de graves traumatismes.

Malgré son accident, Emmanuel a d’ailleurs réappris à conduire grâce à une voiture adaptée qu’il peut contrôler uniquement avec ses mains. Sa détermination est telle qu’il refuse d’avoir une vignette pour handicapé, raconte sa mère.