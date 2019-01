Au lendemain de son passage sur le plateau de Denis Lévesque, Caroline Auger, une mère de 27 ans atteinte d’un cancer incurable, a tenu à remercier les gens qui lui ont fait un don et qui lui ont permis de réunir en seulement trois jours les 175 000 $ nécessaires pour recevoir des traitements d’immunothérapie.

«Il n’y a pas de petits dons, que de grands cœurs, a-t-elle écrit mardi soir sur la page Facebook de Denis Lévesque. Rien de tout ça ne se peut sans vous tous, peu importe la façon dont vous avez contribué. C’est ce que je retiens des derniers jours. On se dirige vers la victoire d’une vie, ensemble.»

Le cancer du col de l’utérus qu’on lui a diagnostiqué en septembre 2017, à 32 semaines de grossesse, est incurable. Une métastase agressive a récemment été trouvée sur son poumon. La jeune femme, qui souhaite passer le plus de temps possible auprès de son garçon d’un an, croit que ces traitements pourront lui donner des années à vivre.

Sur sa page personnelle, Caroline Auger a dit avoir reçu des milliers de messages d’encouragement et qu’elle prendra le temps d’y répondre.