Jerry Seinfeld défend et encourage Gad Elmaleh

Depuis qu’une vidéo exposant les nombreuses similitudes entre les blagues de Gad Elmaleh et celles de nombreux autres humoristes, incluant Martin Matte et Patrick Huard, plusieurs artisans de l’humour ont dénoncé haut et fort le plagiat dans le domaine.

Mais voilà que Jerry Seinfeld, un des nombreux à qui Elmaleh aurait «emprunté» du matériel, a plutôt décidé d’encourager l’humoriste français.

L’homme derrière une des plus grandes séries télévisées de tous les temps a publié, sur Instagram, une photo d’Elmaleh et de lui-même sur scène avec la légende: «J’ai rencontré @gadelmaleh il y a 12 ans, et je l’ai instantanément reconnu comme un vrai humoriste. Allez le voir, il est brillant.»

Les deux hommes ont collaboré à plus d’une reprise.