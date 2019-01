Jeux de La Francophonie: le Nouveau-Brunswick se désiste

Déplorant la hausse des coûts et le manque de soutien fédéral, le Nouveau-Brunswick a annoncé mercredi son désistement de l’organisation des Jeux de la Francophonie de 2021 à Moncton et Dieppe.

Le premier ministre conservateur du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a fait savoir que «les coûts de ces jeux étaient sept fois plus élevés que prévu au départ».

Fredericton avait réservé 10 millions $ pour l’organisation des jeux puisque les coûts étaient estimés à 17 millions $. Cependant, au mois de novembre dernier, le gouvernement a appris que les coûts avaient augmenté à 130 millions $.

M. Higgs a également évoqué la formule de financement du gouvernement fédéral, selon lui, «inadéquate».

«C’était une décision très difficile à prendre, car nous voulions que ces jeux aillent de l’avant, a précisé le premier ministre. Sans un financement additionnel du gouvernement fédéral, organiser un événement qui pourrait coûter jusqu’à 130 millions $ est irresponsable.»

Dans son communiqué, le chef conservateur a toutefois reconnu que «les Jeux de la Francophonie internationale de 2021 sont un événement culturel et sportif important, et nous reconnaissons la valeur que les jeux pourraient apporter au Nouveau-Brunswick».

Un représentant au conseil d’administration du comité organisateur sera nommé pour le processus officiel d’annulation.

C’est en 2015 que les neuvièmes Jeux de la Francophonie avaient été accordés au Nouveau-Brunswick au détriment de Sherbrooke.

En 2017, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, plus de 4000 athlètes de 43 nations ont participé à Jeux de la Francophonie. Il s’agit de compétitions sportives et culturelles qui ont pour but de contribuer à la promotion de la langue française.